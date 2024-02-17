鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.19億美元，MANTRA(OM)24小時漲幅達9.99%

鉅亨網新聞中心 2024-02-17 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.19億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.37億美元。

24小時漲幅：MANTRA(OM)24小時漲幅9.99%；CKB(CKB)24小時漲幅10.7%；唯鏈幣(VET)24小時漲幅9.11%。

24小時跌幅：桑托斯幣(SANTOS)24小時跌幅51.7%；SUN(SUN)24小時跌幅18.9%；DOCK(DOCK)24小時跌幅19.3%。

近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅16.9%；REQ(REQ)近一週漲幅15.8%；RAY(RAY)近一週漲幅9.87%。