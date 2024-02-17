布林肯會王毅 強調台海和平穩定重要性

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-17 13:30

美國國務卿布林肯周五（16 日）在德國慕尼黑與中國外交部長王毅舉行會談，向王毅強調維護台海與南海和平穩定的重要性，並關切中方在烏克蘭戰爭方面對俄羅斯的支援。

布林肯與王毅周五在德國「慕尼黑安全會議」舉行場邊會談。美國國務院發言人 Matthew Miller 表示，雙方就一系列雙邊、區域及全球議題進行坦率、建設性的討論。

布林肯強調台海與南海和平穩定的重要性，並關切中方在烏克蘭戰爭方面對俄羅斯的支援。雙方也就中東與朝鮮半島局勢交換意見，並確認兩國官員應該繼續進行討論。

Miller 指出，雙方都意識到中美在一系列戰略議題上保持溝通管道暢通的重要性，包括未來幾個月在關鍵領域舉行諮詢和高階會議。

中國外交部則指出，中美兩國進行坦誠、實質、建設性會晤。

王毅說，去年底，國家主席習近平與美國總統拜登會晤，就中美關係戰略性、全局性、方向性問題深入交換意見，達成重要共識。當前雙方最重要的任務，就是按兩國元首的戰略引領，讓「舊金山願景」成為現實，推動中美關係沿著健康穩定可持續軌道發展。

為此，王毅表示，雙方要遵循相互尊重、和平共處、合作共贏原則，探索兩個大國正確相處之道。美方應客觀理性看待中國發展，奉行積極務實的對華政策，將拜登的承諾落到實處。

在兩岸關係方面，王毅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土的一部分，這才是台灣問題的真正現狀。美方如真想台海穩定，就應恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報，將不支持台獨的表態落到實處。