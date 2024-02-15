台積電709是新一波起漲點? 新商機創造大驚奇，選股這樣看就對了

鉅亨網新聞中心 2024-02-15 20:30

今天新春開紅盤，台股直接跳空大漲五百多點，不僅創下歷史新高，成交值更爆出 5,024 億元大量。由於春節台股休市期間，美股 AI 相關公司股價狂漲，尤其 NVIDIA、台積電 ADR 漲幅皆超過兩位數，台股補漲是必然。

大華國際投顧阮蕙慈表示，有抱股過年的投資人今天樂開懷，然而大漲之後，難免會有投資人擔心今天爆出 5,024 多億元大量，會不會將是短線的高點？大華投顧阮蕙慈分析師表示，在 AI 新商機的帶動下，這個大驚奇才剛開始，不要預設高點，而選股才是真正重點。

阮蕙慈分析師認為，萬八將成為台股的地板，台積電（2330-TW）占權重超過 28%，加上邊緣 AI 今年剛開始，對以電子為主的台股相當有利，空手投資人要積極建立持股，想等拉回到萬八以下的機率愈來愈小。

台積電高速運算及手機貢獻達 8 成，先進製程推升獲利可期，今明年 EPS 預估可達 37.2 元及 46.2 元，709 以今年獲利 PE 不到 20 倍，以明年獲利 PE 則僅 15 倍，加上 AI 商機龐大，中期股價往 4 位數走可以期待。

阮蕙慈分析師指出，投資人在選股上一定要了解「戴維斯雙擊」的原理，才不會錯失了多頭市場的大波段行情。「戴維斯雙擊」是指一家公司 EPS 上修的過程，PE（本益比）也會上修，它們會交互影響。

股價＝EPS x PE

因為市場會與給不同成長性的公司有不同的「合理本益比」，一般來說成長股的本益比通常可以達到 20 倍以上，若 EPS 有倍增空間的超高成長股、本益比可往 30 倍甚至 50 倍以上（在美股則可達 100 倍以上本益比）。因此，對於 EPS 可望翻倍的公司，本益比能從原本的 15 倍上修至 30 倍，股價的漲幅也就不會只是翻倍而已，在相乘之下股價可能達到四倍。

新商機如 AI 在台股及美股頻頻創下大驚奇，這是因為大語言模型外，還有小語言模型及邊緣 AI，其中 IP 股受惠最大，世芯（3661-TW）今天 4430 元續創新高，神盾（6462-TW）再度漲停、離新高只剩臨門一腳，神盾家族已成為台股的 IP 家族，尤其以先進製程為主，投資人不用預設高點。

尤其 IP 股中世芯市值已經到 3393 億、力旺 (3529-TW) 則達 2420 億，但高成長的如金麗科 (3228-TW) 市值 362 億、神盾 (6462-TW) 市值 205 億、安國 (8054-TW)179 億，都有很大的比價空間。

阮蕙慈強調，今年主軸在 AI 的態勢已經確立，美股及台股接連演出個股的大驚奇，這一切還只是剛開始，投資人不要錯失了個股的大波段獲利機會。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

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