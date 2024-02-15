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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估下修至-1.97元，預估目標價為17元

鉅亨網新聞中心 2024-02-15 17:11

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對群創(3481-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-1.94元下修至-1.97元，其中最高估值-1.8元，最低估值-2.19元，預估目標價為17元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 -1.8(-1.49) 0.95 0.98
最低值 -2.19(-2.19) -1.41 0.23
平均值 -1.96(-1.92) -0.21 0.68
中位數 -1.97(-1.94) -0.37 0.82

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 211,862,000 230,524,000 255,844,000
最低值 210,276,960 220,330,000 237,168,770
平均值 211,453,240 226,648,970 243,402,590
中位數 211,837,000 228,254,500 237,195,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS -2.76 5.53 0.17 -1.77
營業收入
(單位：新台幣千元)		 223,715,758 350,076,690 269,911,051 251,971,209

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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