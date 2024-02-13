盤中速報 - 權力代幣大跌9.08%，報0.3773美元

Power Ledger平臺是一個生態系統，它可以讓多樣化的市場管理和定價機制與代幣體系之間實現互通性。它提供一個透明的管理框架，允許全球能源市場與Power Ledger生態無縫連接，讓更多消費者獲益。這個生態系統具有包容性和擴展性，已有或未來的各種應用都可以接入，也考慮到監管，這讓它有高度的靈活性。