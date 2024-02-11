盤中速報 - Multichain大漲13.83%，報1.33美元

Multigame 是一个超级现代的 GameFi 平台，为游戏和 NFT 项目提供终极实用程序。该平台旨在公平且易于使用，在 Binance Smart Chain 上推出，并准备扩展到 Ethereum Optimism。 Multigame 将确保其他 Gaming 和 NFT 初创公司的加速器角色，并开发独立的 GameFi 项目。