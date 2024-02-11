盤中速報 - 權力代幣大漲28.78%，報0.3929美元
鉅亨網新聞中心 2024-02-11 22:35
權力代幣(POWR)在過去 24 小時內漲幅超過28.78%，最新價格0.3929美元，總成交量達0.42億美元，總市值2.00億美元，目前市值排名第 117 名。
近 1 日最高價：0.4049美元，近 1 日最低價：0.305美元，流通供給量：511,483,883。
Power Ledger平臺是一個生態系統，它可以讓多樣化的市場管理和定價機制與代幣體系之間實現互通性。它提供一個透明的管理框架，允許全球能源市場與Power Ledger生態無縫連接，讓更多消費者獲益。這個生態系統具有包容性和擴展性，已有或未來的各種應用都可以接入，也考慮到監管，這讓它有高度的靈活性。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.19%
- 近 1 月：-23.76%
- 近 3 月：+27.06%
- 近 6 月：+94.86%
- 今年以來：-15.56%
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