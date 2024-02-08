三方同捆方案宣布翌日 ESPN稱明年８月或秋季將推出DTC旗艦服務

鉅亨網編譯許家華 2024-02-08 08:34

迪士尼執行長艾格 (Bob Iger) 周三 (7 日) 宣布，ESPN 將在 2025 年 8 月或秋季推出其直接面向消費者 (DTC) 的旗艦服務，內容包含 ESPN 所有節目，且具有新個人化功能以及 Fantasy 平台和 Bet 體育博弈平台。

體育媒體界對此服務期待已久，但迪士尼前一日宣布，今年秋季將推出新的體育節目同捆套裝，ESPN 也會同捆販售，由迪士尼 (DIS-US)、福斯(FOX-US) 和華納兄弟探索公司(WBD-US) 組成的合資企業 (尚未命名) 負責，透過新 app 提供給消費者，令周三的消息多少有些平淡。這項 DTC 服務將是首次非有線電視服務訂戶可在傳統有線電視套裝之外訪問 ESPN。

目前尚不清楚，消費者放棄有線電視後，是否願意掏錢收看這兩種體育節目，且這兩種都不含康卡斯特 NBCUniversal 和派拉蒙 Global 的體育賽事直播。

ESPN 沒有公布該 DTC 旗艦服務價格。迪士尼已擁有體育串流服務 ESPN+，本季截止擁有 2520 萬名訂閱人數，略較上季的 2600 萬訂閱人數下降。

ESPN+ 僅包含 ESPN 部分內容，不含其最受歡迎的體育賽事直播，如《周一足球夜》。

艾格受訪時淡化聯合串流媒體服務蠶食 ESPN 產品的前景，並稱這兩個平台為體育觀眾提供不同功能。

艾格稱該 ESPN 產品擁有更多功能，且比同捆包提供更加身臨其境的體驗，同捆包事實上是頻道同捆包。