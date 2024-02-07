盤中速報 - 門羅幣大漲10%，報128.7美元
鉅亨網新聞中心 2024-02-07 23:05
門羅幣(XMR)在過去 24 小時內漲幅超過10%，最新價格128.7美元，總成交量達0.88億美元，總市值23.57億美元，目前市值排名第 31 名。
近 1 日最高價：135美元，近 1 日最低價：100.4美元，流通供給量：18,383,847。
Monero相對於比特幣和區塊鏈的透明性，更著重於隱私、分權和可擴展性。藉由特殊的加密技術模糊化交易細節，讓匯款人、取款人、交易額都能夠受到匿名的保護。資訊混淆的方式是將交易細目打散並隨機插入其他資料片段，並將部分資料作為誘餌，使外部難以辨識。暗網市場AlphaBay中的非法交易即多數採用XMR。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-36.35%
- 近 1 月：-28.68%
- 近 3 月：-37.27%
- 近 6 月：-34.22%
- 今年以來：-38.53%
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