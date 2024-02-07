鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.29億美元，Multichain(MULTI)24小時漲幅達18.6%

鉅亨網新聞中心 2024-02-07 17:15

24小時漲幅：Multichain(MULTI)24小時漲幅18.6%；門羅幣(XMR)24小時漲幅12%；FTT(FTT)24小時漲幅6.68%。

24小時跌幅：Space ID(ID)24小時跌幅68.8%；幻彩幣(CHR)24小時跌幅15%；卡特西幣(CTSI)24小時跌幅11.4%。

近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅48.3%；門羅幣(XMR)近一週漲幅36.4%；FTT(FTT)近一週漲幅29.6%。