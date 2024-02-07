鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.29億美元，Multichain(MULTI)24小時漲幅達18.6%
鉅亨網新聞中心 2024-02-07 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格42,940美元，24小時漲跌幅-0.22%；以太幣(ETH)現報價格2,364.11美元，24小時漲跌幅+1.35%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達10.29億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.01億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.79億美元。
24小時漲幅：Multichain(MULTI)24小時漲幅18.6%；門羅幣(XMR)24小時漲幅12%；FTT(FTT)24小時漲幅6.68%。
24小時跌幅：Space ID(ID)24小時跌幅68.8%；幻彩幣(CHR)24小時跌幅15%；卡特西幣(CTSI)24小時跌幅11.4%。
近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅48.3%；門羅幣(XMR)近一週漲幅36.4%；FTT(FTT)近一週漲幅29.6%。
近一週跌幅：MANTRA(OM)近一週跌幅45.8%；幻彩幣(CHR)近一週跌幅35.9%；Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅26%。
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