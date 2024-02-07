盤中速報 - 幻彩幣大漲16.75%，報0.3359美元
鉅亨網新聞中心 2024-02-07 16:05
幻彩幣(CHR)在過去 24 小時內漲幅超過16.75%，最新價格0.3359美元，總成交量達0.32億美元，總市值2.65億美元，目前市值排名第 91 名。
近 1 日最高價：0.3419美元，近 1 日最低價：0.2831美元，流通供給量：787,434,439。
CHR幣英文全稱是Chromia，中文名稱是幻彩幣，在乙太坊平臺上運行。CHR旨在增強Chromia平臺的功能並在開發人員，用戶和投資者之間建立互惠互利的關係，它是針對現有平臺的缺點而設計的，Chromia是一個由關係區塊鍊網絡組成的區塊鏈平臺，旨在解決dApp的可擴展性問題，Chromia既是一個區塊鏈，也是一個關係數據庫。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+35.88%
- 近 1 月：+48.10%
- 近 3 月：+174.01%
- 近 6 月：+190.61%
- 今年以來：+57.47%
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