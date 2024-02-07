鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.62億美元，Multichain(MULTI)24小時漲幅達39.2%

鉅亨網新聞中心 2024-02-07 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達10.62億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.9億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.36億美元。

24小時漲幅：Multichain(MULTI)24小時漲幅39.2%；門羅幣(XMR)24小時漲幅32.5%；Numeraire(NMR)24小時漲幅11.5%。

24小時跌幅：幻彩幣(CHR)24小時跌幅23.8%；卡特西幣(CTSI)24小時跌幅16%；Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅15.6%。

近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅48.3%；門羅幣(XMR)近一週漲幅36.4%；FTT(FTT)近一週漲幅29.6%。