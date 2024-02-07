盤中速報 - 幻彩幣大漲21.36%，報0.3312美元

CHR幣英文全稱是Chromia，中文名稱是幻彩幣，在乙太坊平臺上運行。CHR旨在增強Chromia平臺的功能並在開發人員，用戶和投資者之間建立互惠互利的關係，它是針對現有平臺的缺點而設計的，Chromia是一個由關係區塊鍊網絡組成的區塊鏈平臺，旨在解決dApp的可擴展性問題，Chromia既是一個區塊鏈，也是一個關係數據庫。