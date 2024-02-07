盤中速報 - 費城半導體大跌2.08%，報4296.94點
鉅亨網新聞中心 2024-02-07 01:30
截至台北時間07日01:15，費城半導體下跌91.16點（或2.08%），暫報4296.94點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：0%
- 近 1 月：+11.56%
- 近 3 月：+27.02%
- 近 6 月：+18.62%
- 今年以來：+5.09%
焦點個股
費城半導體成分股以藍博士半導體(RMBS-US)領跌。藍博士半導體(RMBS-US)下跌18.15%；安可(AMKR-US)下跌6.81%；超微半導體(AMD-US)下跌4.7%；輝達(NVDA-US)下跌4.13%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌3.2%。
部分成分股表現相對穩健，Coherent Corp(COHR-US)上漲16.11%；Wolfspeed Inc(WOLF-US)上漲3.67%；思佳訊通訊技術(SWKS-US)上漲1.17%；泰瑞達公司(TER-US)上漲0.53%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)上漲0.51%。
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