盤中速報 - 費城半導體大跌1.22%，報4334.73點
鉅亨網新聞中心 2024-02-06 23:30
截至台北時間06日11:15，費城半導體下跌53.37點（或1.22%），暫報4334.73點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：0%
- 近 1 月：+11.56%
- 近 3 月：+27.02%
- 近 6 月：+18.62%
- 今年以來：+5.09%
焦點個股
費城半導體成分股以藍博士半導體(RMBS-US)領跌。藍博士半導體(RMBS-US)下跌13.35%；安可(AMKR-US)下跌3.47%；超微半導體(AMD-US)下跌3.45%；ON Semiconductor Corp.(ON-US)下跌3.44%；Monolithic Power System Inc(MPWR-US)下跌2.99%。
部分成分股表現相對穩健，Coherent Corp(COHR-US)上漲13.31%；Wolfspeed Inc(WOLF-US)上漲3.32%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲1.09%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)上漲0.74%；思佳訊通訊技術(SWKS-US)上漲0.65%。
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