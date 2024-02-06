鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.62億美元，Multichain(MULTI)24小時漲幅達23.8%
鉅亨網新聞中心 2024-02-06 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格43,032.58美元，24小時漲跌幅+0.11%；以太幣(ETH)現報價格2,333.01美元，24小時漲跌幅+0.66%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.62億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.34億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.28億美元。
24小時漲幅：Multichain(MULTI)24小時漲幅23.8%；門羅幣(XMR)24小時漲幅16.1%；MANTRA(OM)24小時漲幅12.7%。
24小時跌幅：Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅24.1%；SingularityNET Token(AGIX)24小時跌幅8.33%；Xai(XAI)24小時跌幅8.35%。
近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅35.6%；RAY(RAY)近一週漲幅21.4%；UMA(UMA)近一週漲幅19.4%。
近一週跌幅：MANTRA(OM)近一週跌幅68.4%；Numeraire(NMR)近一週跌幅34.6%；LINK(LINK)近一週跌幅24.1%。
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