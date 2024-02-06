鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.62億美元，Multichain(MULTI)24小時漲幅達23.8%

鉅亨網新聞中心 2024-02-06 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.62億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.34億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.28億美元。

24小時漲幅：Multichain(MULTI)24小時漲幅23.8%；門羅幣(XMR)24小時漲幅16.1%；MANTRA(OM)24小時漲幅12.7%。

24小時跌幅：Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅24.1%；SingularityNET Token(AGIX)24小時跌幅8.33%；Xai(XAI)24小時跌幅8.35%。

近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅35.6%；RAY(RAY)近一週漲幅21.4%；UMA(UMA)近一週漲幅19.4%。