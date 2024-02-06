鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.19億美元，UTK(UTK)24小時漲幅達6.08%

鉅亨網新聞中心 2024-02-06 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.19億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.63億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.33億美元。

24小時漲幅：UTK(UTK)24小時漲幅6.08%；API3(API3)24小時漲幅6.23%；CTXC(CTXC)24小時漲幅3.85%。

24小時跌幅：Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅11.9%；Sui(SUI)24小時跌幅11.4%；COTI(COTI)24小時跌幅10.4%。

近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅35.6%；RAY(RAY)近一週漲幅21.4%；UMA(UMA)近一週漲幅19.4%。