研調：電視面板需求回溫 2月全尺寸上漲1-3美元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-05 18:54

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (5) 日發布 2 月上旬面板價格評論，電視面板供需狀況持續改善、重返漲價格局，預估 2 月全尺寸將全面上漲 1-3 美元不等；顯示器也止穩轉漲，惟筆電面板價格仍承壓。

集邦表示，電視面板供給端來看，適逢 2 月份工作天數減少，又有農曆新年假期，預期平均稼動率將降至 60% 以下，加上供應鏈中電視面板庫存不高，面板廠控產策略已奏效，可望逐步刺激電視面板需求回溫。

同時，偏光板上游膜材供給不順問題又擴大發酵，集邦預期，2 月電視面板價格將重返漲價格局，32 吋、43 吋與 50 吋將上漲 1 美元，55 吋將上漲 2 美元，65 吋與 75 吋將上漲 3 美元。

顯示面板方面，集邦表示，需求雖然處於淡季低谷，但在面板減產，紅海航運狀況不穩，以及偏光板膜材供應不順等問題同步發酵下，已觀察到部分客戶開始願意增強拉貨，以規避可能的風險。

另一方面，在電視面板價格確立上漲態勢下，也給予面板廠較多信心，因此，集邦預期，2 月顯示器面板價格，Open Cell 面板將率先上漲 0.1-0.2 美元；面板模組價格則維持全面持平態勢。

筆電面板來看，集邦表示，第一季仍處於淡季，在需求不振下，品牌客戶仍要求面板廠維持降價趨勢，不同面板廠在面臨此壓力下態度不一，後進面板廠仍積極想要擴大市場佔有率，因此在價格操作策略較為積極，較願意迎合品牌客戶的要望，同時也會給予其他既有面板廠更大的壓力。