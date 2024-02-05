鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估上修至2.46元，預估目標價為145元
鉅亨網新聞中心 2024-02-05 17:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對全新(2455-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.42元上修至2.46元，其中最高估值2.55元，最低估值2.12元，預估目標價為145元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|2.55(2.55)
|5.65
|6.61
|最低值
|2.12(2.12)
|3.22
|3.77
|平均值
|2.42(2.4)
|4.39
|5.44
|中位數
|2.46(2.42)
|4.31
|5.68
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2,800,000
|4,123,000
|4,587,000
|最低值
|2,334,430
|3,242,000
|3,614,000
|平均值
|2,669,880
|3,712,950
|4,236,160
|中位數
|2,695,000
|3,665,000
|4,390,990
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|2.95
|4.62
|2.88
|2.79
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,603,629
|3,608,521
|2,645,003
|2,530,909
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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