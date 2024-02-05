中國出手穩市場 經濟學家：A股市場有望回升

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-05 13:00

近期中國國常會 、國資委 、央行 、金融總局 、證監等多機關發聲，穩定資本市場政策集中發力，這些措施將對 A 股市場帶來哪些影響？

據《中國基金報》報導，以下是經濟學家的看法。

思睿集團首席經濟學家洪灝：

在中國股市新年表現疲弱的情況下，各部委紛紛採取措施，提振市場情緒，支持經濟增長。這些舉措表明，在面對經濟和市場下行壓力時，政府會果斷推出寬鬆政策，以支持經濟。

景順投資高級基金經理人劉徽：

這些措施對於幫助 A 股市場解決短期流動性不足問題有很大幫助，在市場估值接近歷史低點時注入長期資金，對提振 A 股可以起到「定海神針」的作用。

這些措施有助於提振 A 股市場信心，能幫助 A 股市場的參與者無論是國內投資者還是外資增強持股信心。

渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子丰：

外媒報導稱，官方正在考慮設立規模至少人民幣 2 兆元的股市平準基金，來穩定中國股市。如果該消息得到確認，則該平準基金的規模將超過 2015 年救市措施的規模。若再加上大盤股獲「國家隊」力挺，則股市有望回穩，投資者信心也將得到提振。

對於政策組合拳而言，解決結構性問題和培育具有戰略意義的領域不可或缺。

瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆：

我們認為，如果 2 兆元股市平準基金計畫得以實現，將是自 2008 年以來中國「國家隊」第八次出手進入 A 股市場。回顧前幾次國家出手買入股票，我們認為這種干預確實有助於緩解市場情緒，但要實現可持續的積極市場表現，可能還需要其他政策支持，實現組合拳效應。

長城證券首席宏觀分析師蔣飛：