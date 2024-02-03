盤中速報 - S&P 500大漲1.03%，報4956.83點
鉅亨網新聞中心 2024-02-03 02:33
截至台北時間03日02:22，S&P 500上漲50.64點（或1.03%），暫報4956.83點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.25%
- 近 1 月：+2.86%
- 近 3 月：+15.77%
- 近 6 月：+7.2%
- 今年以來：+2.86%
焦點個股
S&P 500成分股以Meta Platforms(META-US)領漲。Meta Platforms(META-US)上漲21.55%；亞馬遜(AMZN-US)上漲8.16%；愛德華生命科學(EW-US)上漲7.88%；高樂氏(CLX-US)上漲5.92%；信諾集團(CI-US)上漲5.69%。
部分成分股表現相對疲軟，Charter通信公司(CHTR-US)下跌15.85%；諾頓(GEN-US)下跌14.23%；皇家加勒比郵輪(RCL-US)下跌4.63%；Enphase Energy Inc(ENPH-US)下跌4.58%；紐蒙特(NEM-US)下跌4.37%。
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