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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估下修至8.4元，預估目標價為300元

鉅亨網新聞中心 2024-02-01 17:11

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.49元下修至8.4元，其中最高估值9.09元，最低估值6.58元，預估目標價為300元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 9.09(9.25) 15.81 21.76
最低值 6.58(6.58) 10.88 15.88
平均值 8.26(8.35) 14.31 18.1
中位數 8.4(8.49) 14.76 16.73

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 136,704,000 191,528,750 238,475,430
最低值 116,537,000 142,072,000 169,021,000
平均值 131,875,300 173,941,440 212,394,890
中位數 132,202,000 179,324,000 214,772,600

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 10.29 21.01 6.88 3.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		 107,263,644 121,905,357 84,602,841 61,781,254

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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