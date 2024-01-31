投信近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-01-31 08:45
1. 投信累計買超 5 日的股票
群創 (3481-TW)、技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW)、元大臺灣ESG永續 (00850-TW)、文曄 (3036-TW)
2. 投信累計買超 4 日的股票
群創 (3481-TW)、元大臺灣ESG永續 (00850-TW)、緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW)、金像電 (2368-TW)
3. 投信累計買超 3 日的股票
群創 (3481-TW)、元大臺灣ESG永續 (00850-TW)、技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW)、大聯大 (3702-TW)
4. 投信累計買超 2 日的股票
技嘉 (2376-TW)、元大臺灣ESG永續 (00850-TW)、群創 (3481-TW)、緯創 (3231-TW)、台光電 (2383-TW)
5. 投信當日 (30) 買超的股票
技嘉 (2376-TW)、台光電 (2383-TW)、金像電 (2368-TW)、文曄 (3036-TW)、緯創 (3231-TW)
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