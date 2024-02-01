鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估上修至-2.5元，預估目標價為101.5元
鉅亨網新聞中心 2024-02-01 17:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.69元上修至-2.5元，其中最高估值-2.3元，最低估值-3.1元，預估目標價為101.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|-2.3(-2.49)
|2.25
|7.25
|最低值
|-3.1(-3.1)
|-1.1
|-0.22
|平均值
|-2.56(-2.71)
|-0.09
|2.96
|中位數
|-2.5(-2.69)
|0.05
|2.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,060,000
|1,638,000
|2,748,000
|最低值
|982,000
|983,000
|1,309,000
|平均值
|1,018,600
|1,421,210
|2,001,240
|中位數
|1,012,430
|1,421,000
|2,021,180
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.31
|3.61
|3.71
|6.5
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,056,038
|2,380,885
|1,872,703
|2,309,089
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇