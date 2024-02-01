search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
Empty
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估上修至-2.5元，預估目標價為101.5元

鉅亨網新聞中心 2024-02-01 17:11

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.69元上修至-2.5元，其中最高估值-2.3元，最低估值-3.1元，預估目標價為101.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 -2.3(-2.49) 2.25 7.25
最低值 -3.1(-3.1) -1.1 -0.22
平均值 -2.56(-2.71) -0.09 2.96
中位數 -2.5(-2.69) 0.05 2.56

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 1,060,000 1,638,000 2,748,000
最低值 982,000 983,000 1,309,000
平均值 1,018,600 1,421,210 2,001,240
中位數 1,012,430 1,421,000 2,021,180

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS -2.31 3.61 3.71 6.5
營業收入
(單位：新台幣千元)		 1,056,038 2,380,885 1,872,703 2,309,089

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty
Empty