調查：美國企業對在中國經營的樂觀程度略有提升

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-02-01 16:10

一項最新調查顯示，在中國經商的美國企業，對中國近期商業環境的樂觀程度有所增強，但許多公司仍暫緩投資。

中國美國商會 (AmCham) 周四 (1 日) 發布的調查顯示，約 40% 的受訪企業對未來兩年的盈利潛力持樂觀態度，高於 1 年前的 33%。44% 的受訪企業對市場成長持樂觀態度，較 1 年前略有上升。

儘管如此，43% 的美國商會會員表示他們今年不打算擴大投資，另有 5% 的會員計畫削減支出，有 37% 的受訪者預計只會小幅增加。

美國商會對其會員的調查顯示，美中關係仍然是他們的主要擔憂，其次是監管不一致、勞動力成本增加和資料安全擔憂。

美國商會主席 Sean Stein 表示，儘管近年來雙邊貿易有所擴大，但美國和中國之間的不信任仍然很高，關係依舊緊張。

2023 年 10 月，美國總統拜登和中國國家主席習近平在舊金山會晤之前，收集了 343 名美國商會會員對這項調查的回覆，這次會議被視為世界兩大經濟體之間關係正常化的重要一步。

約 19% 的受訪者對未來兩年超級大國之間的關係表示樂觀，高於一年前的 8%。 當時兩國關係正在惡化，特別是在中國熱氣球飛越美國上空之後，引發了對間諜活動的擔憂。

最近幾周，中國官員做出了一系列關於今年加強財政政策的承諾，因為中國正在努力應對房地產低迷、需求疲軟和持續的通縮壓力。 他們周四承諾，今年政府支出將保持「必要的強度」，包括利用中央預算支持投資。