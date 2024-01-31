鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估上修至-0.3元，預估目標價為152.5元
鉅亨網新聞中心 2024-01-31 17:12
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-0.37元上修至-0.3元，其中最高估值-0.08元，最低估值-0.84元，預估目標價為152.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|-0.08(-0.08)
|9.48
|11.49
|最低值
|-0.84(-1.33)
|1
|2.37
|平均值
|-0.35(-0.41)
|4.66
|7.46
|中位數
|-0.3(-0.37)
|4.37
|7.91
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|15,835,840
|24,346,240
|27,434,000
|最低值
|15,588,000
|17,399,000
|19,563,000
|平均值
|15,668,150
|20,422,840
|23,512,170
|中位數
|15,652,100
|20,357,830
|23,462,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.25
|12.9
|15.45
|10.59
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,334,336
|26,182,376
|25,546,205
|21,377,724
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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