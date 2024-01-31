鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估下修至1.27元，預估目標價為498元
鉅亨網新聞中心 2024-01-31 17:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對精測(6510-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.37元下修至1.27元，其中最高估值6.57元，最低估值0.66元，預估目標價為498元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|6.57(6.57)
|20.83
|29.27
|最低值
|0.66(0.66)
|5.72
|22.89
|平均值
|1.89(1.92)
|12.81
|26.04
|中位數
|1.27(1.37)
|13.03
|25.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2,898,000
|3,993,000
|5,338,000
|最低值
|2,823,000
|3,016,000
|4,679,000
|平均值
|2,860,000
|3,599,000
|4,941,670
|中位數
|2,860,000
|3,621,000
|4,808,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|23.5
|27.2
|28.48
|19.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|4,388,507
|4,240,874
|4,207,935
|3,386,538
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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