美超微調升營收財測 再度引爆AI熱潮 股價創新高

鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-30 20:30

人工智慧 (AI) 伺服器製造商超微電腦公司 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 公布井噴式的上季業績，大幅高於華爾街預期，調升全年營收財測；股價在周二 (30 日) 盤前上漲近 11%。

根據 LSEG 的數據，客戶包括 NASA 和日本 NEC 的該公司將 2024 財年營收財測範圍從 100 至 110 億美元調升至 143 至 147 億美元，高於分析師預期的 115.1 億美元。

該公司本月稍早調升第 3 季前景，使這家總部位於加州聖荷西的公司市值上漲 100 億美元達到 275.3 億美元，並提振其他 AI 相關公司的表現。

AI 炒作的最大受益者輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 股價周二盤前上漲 1%，而預計將在盤後公布業績的微軟上漲 0.8%。

Scope Markets 首席市場分析師馬洪尼 (Joshua Mahony) 表示：「人們對 AI 熱潮的潛在規模和持續時間重新產生樂觀情緒。」「微軟股東將期待對 AI 的早期投資繼續帶來紅利，預計營收將達到創紀錄的 610 億美元。」

自去年 5 月以來，超微電腦股價已上漲 2 倍多，當時執行長梁見後表示，「AI 的發展趨勢使 Super Micro 受益匪淺」。

該股周一 (29 日) 收盤創下歷史新高，報 548.49 美元，並將在開盤時創下新高。

Super Micro 第 3 季淨銷售額較上年同期成長 17% 達 36.6 億美元，調整後每股獲利 (EPS) 為 5.59 美元，均高於不到 2 周前的最新財測。

分析師平均預期營收為 28.7 億美元，每股獲利為 4.55 美元。