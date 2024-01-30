〈貴金屬盤後〉Fed會議前夕 中東局勢緊張 避險需求增加
鉅亨網編譯許家華 2024-01-30 06:48
由於中東緊張局勢升級，提振投資者對避險資產的需求，黃金價格周一走強，同時市場等待聯準會 (Fed) 本周稍晚的利率決策，以獲取美國今年首次降息時間的線索。
約旦東北部上周末發生無人機襲擊，造成 3 名美軍死亡與至少 34 人受傷，針對這起自加薩戰爭爆發以來的首樁美軍致命襲擊，美官方正在考慮回應。
Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 表示：「這加劇了中東的緊張局勢，也是資金在避險需求的基礎上流入黃金和白銀市場的原因。」
另外，基準美國 10 年期公債殖利率下滑，增加無孳息的黃金投資吸引力。
去年 12 月態度轉鴿的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於周三做出利率決策。
「本次 FOMC 會議將透露一些指引，讓人探詢首次降息時間點以及 Fed 貨幣政策傾向鴿派還是鷹派。」Wyckoff 補充道。
上周數據顯示，美國 12 月物價成長溫和，通膨年率連續第三個月維持在 3% 以下，這些數據讓 Fed 有可能今年展開降息。
路透周一公布的民調顯示，經濟的不確定性和美國降息可能推動今年金價創下歷史新高。
其他金屬交易
- 2023抗通膨為主軸 24年將迎來降息？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇