〈貴金屬盤後〉Fed會議前夕 中東局勢緊張 避險需求增加

鉅亨網編譯許家華 2024-01-30 06:48

紐約黃金期貨上漲 0.7% ，收每盎司 2030.80 美元

黃金現貨價上漲 0.6%，報每盎司 2031.2069 美元。

約旦東北部上周末發生無人機襲擊，造成 3 名美軍死亡與至少 34 人受傷，針對這起自加薩戰爭爆發以來的首樁美軍致命襲擊，美官方正在考慮回應。

Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 表示：「這加劇了中東的緊張局勢，也是資金在避險需求的基礎上流入黃金和白銀市場的原因。」

去年 12 月態度轉鴿的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於周三做出利率決策。

「本次 FOMC 會議將透露一些指引，讓人探詢首次降息時間點以及 Fed 貨幣政策傾向鴿派還是鷹派。」Wyckoff 補充道。

上周數據顯示，美國 12 月物價成長溫和，通膨年率連續第三個月維持在 3% 以下，這些數據讓 Fed 有可能今年展開降息。

路透周一公布的民調顯示，經濟的不確定性和美國降息可能推動今年金價創下歷史新高。

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