鉅亨網新聞中心 2024-01-29 10:15

24小時漲幅：0x協議(ZRX)24小時漲幅13.2%；CELO(CELO)24小時漲幅7.47%；Xai(XAI)24小時漲幅6.43%。

24小時跌幅：Multichain(MULTI)24小時跌幅18%；SuperRare(RARE)24小時跌幅13.1%；DEGO(DEGO)24小時跌幅11.4%。

近一週漲幅：ORDI(ORDI)近一週漲幅14.1%；UMA(UMA)近一週漲幅9.95%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅8.78%。