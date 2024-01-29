鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.13億美元，0x協議(ZRX)24小時漲幅達13.2%
鉅亨網新聞中心 2024-01-29 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格42,260.63美元，24小時漲跌幅+0.34%；以太幣(ETH)現報價格2,267.4美元，24小時漲跌幅-0.61%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.13億美元；SOL(SOL)24小時成交量達5.53億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.7億美元。
24小時漲幅：0x協議(ZRX)24小時漲幅13.2%；CELO(CELO)24小時漲幅7.47%；Xai(XAI)24小時漲幅6.43%。
24小時跌幅：Multichain(MULTI)24小時跌幅18%；SuperRare(RARE)24小時跌幅13.1%；DEGO(DEGO)24小時跌幅11.4%。
近一週漲幅：ORDI(ORDI)近一週漲幅14.1%；UMA(UMA)近一週漲幅9.95%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅8.78%。
近一週跌幅：Multichain(MULTI)近一週跌幅72.3%；Prometeus(PROM)近一週跌幅35.5%；Ark(ARK)近一週跌幅27.2%。
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