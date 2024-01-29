盤中速報 - RLC大漲23.17%，報2.674美元
鉅亨網新聞中心 2024-01-29 02:35
RLC(RLC)在過去 24 小時內漲幅超過23.17%，最新價格2.674美元，總成交量達0.33億美元，總市值1.04億美元，目前市值排名第 130 名。
近 1 日最高價：2.766美元，近 1 日最低價：2.157美元，流通供給量：72,382,548。
iExec 是基於區塊鏈的去中心化運算領導廠商。區塊鏈用於組成一個市場網路，用戶可以出售其運算能力，以及應用程式，甚於資料集。該專案提供雲端計算資源按需存取的服務。iExec 支援各種應用領域，如大數據、醫療、人工智慧、計算繪圖與金融科技。iExec 創立於 2016 年 10 月 16 日，其目標是透過創造全新雲端計算典範，再次發明雲端計算。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.92%
- 近 1 月：+32.00%
- 近 3 月：+108.81%
- 近 6 月：+95.26%
- 今年以來：+39.29%
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