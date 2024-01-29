盤中速報 - Multichain大漲21.14%，報2.64美元
鉅亨網新聞中心 2024-01-29 00:07
Multichain(MULTI)在過去 24 小時內漲幅超過21.14%，最新價格2.64美元，總成交量達0.31億美元，總市值0.39億美元，目前市值排名第 193 名。
近 1 日最高價：3.13美元，近 1 日最低價：2.16美元，流通供給量：14,541,094。
Multigame 是一个超级现代的 GameFi 平台，为游戏和 NFT 项目提供终极实用程序。该平台旨在公平且易于使用，在 Binance Smart Chain 上推出，并准备扩展到 Ethereum Optimism。 Multigame 将确保其他 Gaming 和 NFT 初创公司的加速器角色，并开发独立的 GameFi 项目。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+40.23%
- 近 1 月：+14.04%
- 近 3 月：+2.83%
- 近 6 月：+15.47%
- 今年以來：+15.95%
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