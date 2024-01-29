鉅亨網新聞中心 2024-01-29 10:00

中國人民銀行（央行）宣布，將於 2 月 5 日下調存款準備金率 2 碼，向市場提供長期流動性約人民幣 1 兆元，央行提出支持性政策，加上估值具吸引力，全球機構發聲，建議加碼 A 股。

美國銀行在上周五（26 日）發布的報告顯示，截至 1 月 24 日的一周內，投資者向中國股票基金累計注入了近 120 億美元，為 2015 年 7 月以來最大單周資金流入，也是有史以來第二大單周資金流入。

上周追蹤中國股市的美國最大 ETF 之一——資產規模達 42 億美元的 iShares 中國大型股 ETF（FXI）的看漲期權交易量，衝上一年多來最高點。

Wind 的數據也顯示，截至 1 月 28 日，上周股票 ETF 資金淨流入達到人民幣 724.68 億元，1 月 22 日股票 ETF 單日資金淨流入更超過 380 億元，創下 2023 年以來單日新高。

橋水共同投資長 Bob Prince 在上周四表示，一般說來，政策制定者總是試圖讓經濟達到某種均衡。疫情結束之後，中國經濟尚待回到均衡狀態。經濟成長重回均衡狀態要求決策官員採取支持性政策，問題只是決策者何時行動，「如果你了解經濟運行的規律，會明白政府一定會提出這種支持性政策策」。

摩根士丹利日前在研究報告中指出，一方面，政府提出支持性政策；另一方面，市場預期後續政府將推出更多托市政策。這提振了 A 股市場的信心，協調一致的政策對股市持續反彈仍扮演至關重要的角色。

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭則說，中國央行宣布將於 2 月 5 日全面體降銀行存款準備金率 50 個基點，下調幅度大於預期，時間也比預期更早。這是央行自去年 9 月以來的首度降準，令市場感到驚喜。

最近中國宣布「要加強政策工具創新和協調配合，鞏固和增強經濟回升向好態勢」。此次降準是這項決策部署的措施之一。

他進一步指出，從歷史上看，降準會推動更大幅度的信貸增長，因為降準會增加信貸供給。不過，他也表示，供給側之外，信貸需求側至關重要，甚至較供給側更重要。而信貸需求提振仰仗商業信心改善或貸款市場報價利率（基準利率 LPR）大幅調低。