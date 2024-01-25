鉅亨網新聞中心 2024-01-25 20:30

台股見回不回來到了一萬八千點，不少投資人開始賣股求現，儘管大盤指數終場上漲 126.79 點、漲幅 0.71%，然而 OTC 指數卻是下跌 0.33%，不少中小型股呈現拉回。大華國際投顧阮蕙慈分析師提醒，2024 年台股是飛龍在天的多頭年，今年一定要破除「空頭思考」，否則會非常吃虧。

美股道瓊工業指數來到 38,000 點創下歷史新高，這幾天維持高檔整理；台股則是迅速補漲，到了 18,000 點也開始近關情怯。阮蕙慈分析師表示，往往指數來到整數大關，都容易出現震盪，然而這是純心理面的關卡，實際上會不會持續往上走，是要看未來產業面。2024 年企業財報進入盈餘成長的週期，切勿再停留在 2023 年衰退的刻板印象、停留在空頭思考，那是「看著後照鏡在開車」！

加權指數日線圖 圖: 阮蕙慈提供

也因為許多投資人經歷過 2022 年股市大跌，2023 年在來來回回的震盪中煎熬，耐性早就被磨光了，現在好不容易台股漲上來可以解套，若不賣掉，深怕又像過去兩年那樣繼續白做工。阮蕙慈分析師建議，其實只要做兩件事，自然就可以去掉空頭思考。

首先，不要貼著台股盤面太近，而忽略了國際整體趨勢。就算只交易台股的投資人，也要看一下國際股市目前的狀態，美股、歐股、日股，都在創新高，只有新興國家（包含台股在內）尚未創新高，是因為過去兩年 FED 暴力升息導致美元大漲、資金大舉從新興市場流出，終於在 2023 年 11 月出現轉折。今年 FED 即將進入降息循環、美元持續走弱，國際資金回流新興國家，這個趨勢往往長達兩年，現在才剛開始而已！

其次，你若賣光股票，甚至作空，一定會懷著希望股市拉回的心理（持續空頭思考）。然而，若以近期見回不回的軋空（包含軋空手）的走勢，一旦台股跟上美股突破新高，那時散戶終於認錯要回頭買股，價位會比現在更高、操作難度也更高了。

阮蕙慈分析師強調，現在台股相較歐美日股市來說，還在相對便宜價位，可以先持有一部分長線部位（例如三分之一或二分之一），至少不要空手。一旦帳上有部位，也就更能夠中性客觀地看待行情變化，逐漸擺脫空頭思考。這樣就算台股創下新高，也有賺到；等股市有拉回，再分批逐步承接部位，形成「一手有股票、一手有現金」的進可攻退可守狀態，更容易在 2024 年的股市穩中求勝。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

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