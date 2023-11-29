拼多多市值逼近阿里！馬雲：誰都牛過 堅信阿里會變

中國拼多多 (PDD-US) 周二（28 日）發布財報後股價大漲，創下兩年多新高，帶動市值大幅增加，總市值逼近阿里巴巴 (BABA-US) ，對此阿里巴巴創辦人馬雲說，誰都牛過，並堅信阿里巴巴會變。

據《證券時報》報導，馬雲周三在回覆阿里員工有關拼多多市值的帖文中說：「請大家多提建設性意見和建議。特別是創新想法。我相信今天的阿里人大家都在看都在聽。我更堅信阿里會變，阿里會改。所有偉大的公司都誕生在冬天裡。AI 電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。」

馬雲並表示：「要祝賀 pdd 過去幾年的決策，執行和努力。誰都牛 x 過，但能為了明天後天牛而改革的人，並且願意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重。回到我們的使命和願景，阿里人，加油！」

拼多多周二公布第 3 季財報，營收為人民幣 688.4 億元，年增 93.9%，其中在線營銷服務及其他收入為 396.9 億元，激增 39%，交易服務收入 291.5 億元，暴增 315%。

受亮麗財報激勵，拼多多股價周二收盤飆漲 18%，市值為 1,847 億美元，逼近阿里巴巴的 1,954 億美元。

對於搶眼業績，拼多多表示，主要得益於消費市場加快回暖，以及今年以來全力推動「高品質發展」策略。

拼多多集團董事長陳磊亦表示：「隨著一系列促消費政策的實施，消費升級的需求日趨旺盛。與此同時，我們從用戶行為也看到消費升級既關乎品質，也關乎價格，是『質價比』的優化，是消費者對優價好物的極致追求。」

「自去年第 3 季至今，多多跨境已推出一年有餘，觸達全球 40 多個國家及地區。」陳磊表示：「我們希望利用過去多年積累的供應鏈基礎，為全世界不同地區的消費者提供直接從工廠購買的渠道，提供更加柔性化、個性化的供應鏈，以及更具性價比的綜合購物體驗。」