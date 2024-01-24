鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.89億美元，UMA(UMA)24小時漲幅達13.1%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格40,104.95美元，24小時漲跌幅+2.42%；以太幣(ETH)現報價格2,244.35美元，24小時漲跌幅-1.24%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達23.89億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.66億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達11.27億美元。

24小時漲幅：UMA(UMA)24小時漲幅13.1%；卡特西幣(CTSI)24小時漲幅8.32%；API3(API3)24小時漲幅8.15%。

24小時跌幅：Multichain(MULTI)24小時跌幅62.7%；Sui(SUI)24小時跌幅17.6%；Moonriver(MOVR)24小時跌幅16.3%。

近一週漲幅：Xai(XAI)近一週漲幅34.6%；Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅32.5%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅28.3%。

近一週跌幅：UMA(UMA)近一週跌幅180%；Multichain(MULTI)近一週跌幅73.5%；RLC(RLC)近一週跌幅38.7%。