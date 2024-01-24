鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.93億美元，ORDI(ORDI)24小時漲幅達13.6%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格39,783.12美元，24小時漲跌幅-0.32%；以太幣(ETH)現報價格2,226.68美元，24小時漲跌幅-4.56%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達23.93億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達16.21億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達11.86億美元。

24小時漲幅：ORDI(ORDI)24小時漲幅13.6%；DEXE(DEXE)24小時漲幅12.9%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅11.2%。

24小時跌幅：Multichain(MULTI)24小時跌幅102%；Sui(SUI)24小時跌幅9.66%；PowerPool(CVP)24小時跌幅5.26%。

近一週漲幅：Xai(XAI)近一週漲幅34.6%；Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅32.5%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅28.3%。

近一週跌幅：UMA(UMA)近一週跌幅180%；Multichain(MULTI)近一週跌幅73.5%；RLC(RLC)近一週跌幅38.7%。