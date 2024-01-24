鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至7.45元，預估目標價為200元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對欣興(3037-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.49元下修至7.45元，其中最高估值8.45元，最低估值6.6元，預估目標價為200元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|8.45(8.45)
|14.25
|21.25
|最低值
|6.6(6.6)
|5.97
|8.85
|平均值
|7.51(7.52)
|10.75
|15.81
|中位數
|7.45(7.49)
|11.34
|15.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|106,272,000
|135,683,070
|161,224,000
|最低值
|104,035,000
|111,172,790
|131,567,350
|平均值
|105,245,010
|126,314,100
|152,081,940
|中位數
|105,422,710
|127,087,500
|155,512,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|20.08
|8.98
|3.74
|2.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|140,489,172
|104,562,747
|87,892,821
|82,535,553
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。