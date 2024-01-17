2024必備半導體ETF，要火就靠他

2023 年高股息 ETF 表現亮眼，成為當前市場最火紅標的。時序進入 2024 年，除了高股息 ETF 之外，還有什麼亮點更值得注意？

答案是半導體 ETF！

大華投顧阮蕙慈分析師認為，半導體業是台灣最具競爭力的產業，目前全球半導體產業庫存逐漸消化完畢，再加上 AI 新應用的需求大增，使得 2024 年全球半導體總產值預估成長 13.1%、2025 年也可望維持兩位數正成長。從現在往未來兩年看，是全世界成長力道最強勁的產業之一。

圖: 阮蕙慈提供

然而，台灣半導體相關產業分工細密、公司繁多性質也有很大差異，尤其上游的 IP、IC 設計門檻高，投資人較難深入研究。目前這些公司有不少都是 300 元以上、甚至 1000 元以上高價股，一般投資人並不容易下手。透過半導體 ETF 來進行投資，不僅可以分散風險，更網羅了台灣最具競爭力的相關公司，不僅省去選股的困難，更可減少遺珠之憾。

大華投顧阮蕙慈表示，尤其在台股多頭時期，必然要買半導體，不僅股價的爆發力強，長期而言也很容易打敗大盤。根據歷史統計，過去 15 年台灣半導體類股指數有 13 年表現優於大盤指數、1 年打平，只有 2 年輸給大盤。

無論您是否有搭上 2023 年高股息 ETF 的順風車，2024 年建議在高股息 ETF 之外，也搭配半導體 ETF，這樣所形成的 ETF 組合除了獲取股息收入之外，更容易賺價差。

阮蕙慈建議，喜歡高成長股，或高價股的投資人，半導體 ETF 都是極佳選擇，等於把半導體優值股以及目前台灣最具競爭力的公司一次打包帶走。

2024 必備半導體 ETF，要火就靠他

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

金融阮實力 LINE: @power8888

https://line.me/R/ti/p/@586saqlw?oat__id=3178337

更多阮蕙慈獨家產業分析

https://power8888.com.tw/topic/industry/plist/63

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險