鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估上修至15.86元，預估目標價為208元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.86元上修至15.86元，其中最高估值16.73元，最低估值15.48元，預估目標價為208元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|16.73
|20
|24
|最低值
|15.48
|16.96
|20.73
|平均值
|15.84
|18.23
|22.31
|中位數
|15.86
|18.26
|22.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|99,627,980
|114,849,000
|132,422,000
|最低值
|97,385,000
|74,593,350
|83,878,770
|平均值
|98,479,440
|101,870,000
|110,349,710
|中位數
|98,360,000
|106,853,000
|114,172,910
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|17.17
|14.8
|12.2
|11.65
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|86,608,165
|72,159,554
|59,477,759
|59,132,232
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。