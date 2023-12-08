鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估上修至15.86元，預估目標價為208元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.86元上修至15.86元，其中最高估值16.73元，最低估值15.48元，預估目標價為208元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 16.73 20 24
最低值 15.48 16.96 20.73
平均值 15.84 18.23 22.31
中位數 15.86 18.26 22.34

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 99,627,980 114,849,000 132,422,000
最低值 97,385,000 74,593,350 83,878,770
平均值 98,479,440 101,870,000 110,349,710
中位數 98,360,000 106,853,000 114,172,910

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 17.17 14.8 12.2 11.65
營業收入
(單位：新台幣千元)		 86,608,165 72,159,554 59,477,759 59,132,232

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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