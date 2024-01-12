日經指數再漲1.5% 續創34年新高 寫逾30年最佳開局

日本股市周五 (12 日) 持續收高，優衣庫母公司迅銷 (Fast Retailing) 強漲，拉動日經 225 指數再寫近 34 年新高。

截至東京收盤，日經 225 指數上漲 1.50%，收 35577.11 點，連續第 5 個交易日攀高，東證股價指數漲 0.46%，收 2494.23 點，連 7 日創高，寫 1990 年 3 月 12 日以來收盤新高紀錄。

日經指數今年迄今飆升了 6.3%，也是超過 30 年來最好的開局。迅銷集團全天漲幅超過 6%，貢獻了約指數三分之二的漲幅。

據《日本經濟新聞》報導，在東京證券交易所上市的股票的合計總市值 (按美元計算)1 月 11 日超過了中國的上海證券交易所，這是東京證券交易所約 3 年半以來再次重返亞洲第一。

周五類股中，以機械、精密儀器和造船業等分類漲勢最猛。日經 225 指數中表現最好的個股為迅銷，全天上漲 6.34%。其他漲勢突出的，還有勝高漲 5.13%，Recruit Holdings Co Ltd 漲 4.89%。

表現最弱的股票包括 Mitsui Engineering & Shipbuilding 下跌 5.25%，Panasonic Corp 下跌 2.77%。

不過，儘管盤勢大漲，東京證券交易所周五有 2418 檔個股下跌，數量超過上漲的 1243 家。

迅銷周四發布的財報顯示，2024 財年第一財季，迅銷錄得營收約 8108 億日元，年增 13.2%，經營税後利潤約 1467 億日元，年增 25.3%。業績大幅改善主要受惠於優衣庫在中國市場的銷售得到迅速恢復，拉動其海外業務的銷售額和利潤均出現大幅增長。