鉅亨速報 - Factset 最新調查：台泥(1101-TW)EPS預估下修至1.56元，預估目標價為38元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台泥(1101-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.57元下修至1.56元，其中最高估值2元，最低估值1.26元，預估目標價為38元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|2(2)
|2.19
|最低值
|1.26(1.26)
|1.52
|平均值
|1.59(1.61)
|1.78
|中位數
|1.56(1.57)
|1.65
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|152,497,000
|167,240,000
|最低值
|103,851,000
|101,033,000
|平均值
|130,790,670
|128,145,490
|中位數
|123,636,000
|125,714,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|0.74
|3.3
|4.32
|4.43
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|113,929,706
|107,041,452
|114,367,247
|122,783,014
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1101/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。