鉅亨速報 - Factset 最新調查：台泥(1101-TW)EPS預估下修至1.56元，預估目標價為38元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台泥(1101-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.57元下修至1.56元，其中最高估值2元，最低估值1.26元，預估目標價為38元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 2(2) 2.19
最低值 1.26(1.26) 1.52
平均值 1.59(1.61) 1.78
中位數 1.56(1.57) 1.65

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 152,497,000 167,240,000
最低值 103,851,000 101,033,000
平均值 130,790,670 128,145,490
中位數 123,636,000 125,714,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 0.74 3.3 4.32 4.43
營業收入
(單位：新台幣千元)		 113,929,706 107,041,452 114,367,247 122,783,014

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1101/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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