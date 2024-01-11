消費電子展 CES 開跑！9檔CES展概念股一次看

一、盤勢焦點 – 選前去槓桿，台股創 20 日新低

台股收盤下跌 0.40% 收在 17465.63，櫃買指數下跌 0.03% 收在 229.41，皆創近 20 日新低，下方剩下中長天期的季線、半年線、年線，目前看上升的季線是否能提供支撐力道。

美股四大指數漲跌互見但皆在月線之上，目前仍屬於多頭格局，留意前高是否能攻過。

台幣貶值至 31.1 創近 10 日新低，外資現貨轉為賣超，且外資在台指期的未平倉空單有 24000 口，對盤勢較為保守。

回顧過去一週，強勢類股 IP 類股，多數類股陷入修正，隨著選舉將近，投資人宜留意國際局勢變化。

本週六將迎來總統大選，加上 2/5 將是封關日，丙種資金和融資會開始去槓桿，盤勢短期較難出現大漲，但對長期籌碼會是好事。

(封關日是什麼？封關日該抱股過年嗎？封關日歷年統計數據和常勝軍都在這！)

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二、CES 消費電子展開幕 – CES 展概念股

消費電子展（英語：Consumer Electronics Show，簡稱：CES）是一年一度消費性電子大展，今年 CES 展 主題包含 AI、數位健康、永續發展、汽車科技、遊戲與電子競技，AR/VR、智慧城市、智慧家居。有逾 4000 家廠商參展，超過 1 萬 3000 人與會，以類別來看，AI 廠商今年有超過上千家參展，為數最多、約占整體 1/4，展出日期是在 1/10 -1/12(台北時間)。

消費性電子在 2023 年進入去庫存的階段，2024 年最為亮眼的莫過於 AI， 主要聚焦在生成式 AI、AI PC、 AI 手機。

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