AI聊天機器人的App Store來了！OpenAI正式推出GPT Store

人工智慧（AI）聊天機器人的 App Store 來了！AI 研究公司 OpenAI 周三（10 日）正式推出在線商店 GPT Store。

OpenAI 周三開始向付費用戶、團隊及企業用戶推出 GPT Store，GPT Store 匯集了用戶為各種任務創建的 ChatGPT 自定義版本，例如可以教孩子數學的聊天機器人、編程導師、讀書指南等。

與蘋果 App Store 類似，用戶能在 GPT Store 頁面的排行榜上看到最受歡迎的聊天機器人，也能按類別搜索想要的類別，例如寫作、生活方式、教育等類別。

換句話說，GPT Store 讓用戶可以在平台上購買別人開發的 GPT 工具，或發表自己定義的 GPT 應用，就像在 Apple Store 或 Google Play 那樣。

OpenAI 表示，將在今年第 1 季提供有關創建者收入標準的細節。創建這些自定義版本的用戶，未來可以根據使用情況賺取收入，就像軟體開發商從 App Store 獲得報酬一樣。

OpenAI 說，目前用戶已經創建超過 300 萬個 GPT，且 OpenAI 已經允許部分 GPT 在 GPT Store 上架。

與此同時，OpenAI 還為團隊規模較小的企業用戶推出新的付費套餐 ChatGPT Team：用戶按年計費時，為每月 25 美元；按月計費為每月 30 美元。與企業版 ChatGPT 用戶一樣，Team 套餐也具備數據隱私保護功能。

去年 8 月，OpenAI 宣布推出企業版 ChatGPT（ChatGPT Enterprise），超過 20 家公司參與測試。企業版 ChatGPT 提供企業級安全和數據隱私保護，提供無限速 GPT-4 訪問權限，支援 32K 上下文輸入。

OpenAI 指出，在日常工作流程中運用 AI 可以提高工作效率，「在哈佛商學院最近的一項研究中，波士頓咨詢公司的員工在使用 GPT-4 後，與沒有使用的員工相比，完成任務的速度提高 25%，工作品質提高 40%」。

波士頓兒童醫院說：「有了 ChatGPT Team，將能夠試用創新的 GPT，提高團隊的工作效率和協作能力。隨著我們安全地、負責任地將 GPT 整合到整個內部運營中，將對系統產生變革性影響，讓醫生、研究人員、學生及行政人員能為每一位走進醫院大門的病人提供卓越護理。」