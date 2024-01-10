鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至3.11元，預估目標價為83.15元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.94元上修至3.11元，其中最高估值4.52元，最低估值0.69元，預估目標價為83.15元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|4.52(4.52)
|4.05
|最低值
|0.69(0.69)
|3.05
|平均值
|2.86(2.84)
|3.51
|中位數
|3.11(2.94)
|3.38
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|800,660,360
|753,230,000
|最低值
|691,850,000
|700,649,000
|平均值
|728,455,590
|726,391,610
|中位數
|722,944,560
|729,016,930
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.51
|5.19
|0.78
|3.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|848,048,496
|620,062,326
|415,281,764
|646,022,809
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。