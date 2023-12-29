鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至2.73元，預估目標價為83.15元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.77元下修至2.73元，其中最高估值4.25元，最低估值2.24元，預估目標價為83.15元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|4.25(4.25)
|4.52
|3.85
|最低值
|2.24(2.24)
|1.83
|3.12
|平均值
|2.84(2.86)
|2.93
|3.45
|中位數
|2.73(2.77)
|3.01
|3.41
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|823,992,540
|800,660,360
|748,939,000
|最低值
|700,516,000
|691,850,000
|700,649,000
|平均值
|731,533,960
|741,587,150
|732,589,680
|中位數
|722,626,130
|740,427,000
|740,385,360
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.51
|5.19
|0.78
|3.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|848,048,496
|620,062,326
|415,281,764
|646,022,809
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至2.79元，預估目標價為83.3元
- 盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.23%，總成交額1.31億
- 〈台股盤後〉MSCI效應 尾盤猛爆1252億巨量收最高 11月飆漲1432點
- 盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額1.50億
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至2.75元，預估目標價為83.3元
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。