中國「網遊教父」 躍美國大地主！

億萬富豪陳天橋成美國最大外籍地主之一，已經淡出公眾視野多年的中國「網遊教父」陳天橋，這幾天洗版了。

據《中國基金報》報導，美國雜誌《Land Report》的最新排名顯示，陳天橋擁有俄勒岡州一片面積達 198,000 英畝（80,127 公頃）的林地，使他成為美國排名第 82 名的大地主。

陳天橋於 2015 年以 8,500 萬美元的價格，從 Fidelity National Financial Ventures 手中購得這片土地。俄勒岡州的稅務紀錄上月揭露受益所有人的姓名為盛大資產管理公司，與陳天橋在新加坡的控股集團同名。

近年來，尋求對抗通膨的超級富豪，越來越傾向於投資農田等農村地產。美國農業部的數據顯示，去年美國耕地平均價值上漲了 8.1%，自 2020 年以來已經上漲超過三分之一。

二十年前，中國最出名的網路公司不是阿里巴巴，也不是騰訊，而是遊戲開發商盛大網路公司。盛大創始人就叫陳天橋，在他 30 歲時就已經成為了億萬富翁。

1973 年，陳天橋出生於中國浙江省，他提前一年從復旦大學畢業，獲得經濟學學士學位。

他在 1999 年創辦了盛大。當時許多中國創業者都急於創立入口網站，類似於美國雅虎網站。但陳天橋選擇走自己的路，靠大約 6 萬美元積蓄創辦了一家網路遊戲公司。

當時的陳天橋從中華網拿到了 300 萬美元融資，開始創業。原本看好的動漫社群沒有收入，盛大一度處於「燒錢等死」的狀態。

2001 年，陷入困境的陳天橋決定一賭定生死。他以僅剩的 30 萬美元從南韓 ACTOZ 公司拿下《傳奇》代理權，從而開啟了盛大「傳奇」。

僅一個月，這款網遊就實現盈利。一年半以後，《傳奇》佔據中國網遊 68% 的市場。盛大網路在當時成為世界上擁有最多在線用戶數的網路遊戲業者，網路累計註冊用戶近 1 億人。

盛大網路旗下遊戲事業盛大遊戲也赴美國那斯達克上市。盛大上市創造了很多紀錄。它是當時市值最高的中概股公司、全球市值最高的遊戲公司，它也締造了中國最年輕的首富。

然而，就在事業蒸蒸日上之際，陳天橋選擇了急流勇退。

後來，陳天橋在接受專訪時，解釋了是什麼讓他放棄了畢生的事業——當時他的身體出現了嚴重疾病。

在陳天橋 30 多歲時，他患上了驚恐發作症。在競爭和監管壓力增大的情況下，他的病情逐步惡化。最終，陳天橋決定挽救自己的健康。

這些經歷最終使得他走上了一條新道路。自己精神狀況的掙扎和佛教信仰，說服他把精力放到人腦研究上。為此，陳天橋拿出 10 億美元，資助人腦研究。

2010 年，陳天橋移民新加坡，將其控股集團總部從中國遷至新加坡。2012 年 2 月，盛大遊戲從那斯達克下市，完成私有化，陳天橋套現 88 億元。2014 年 11 月 17 日，陳天橋卸任在盛大的所有職位。

在盛大遊戲私有化之後，位於新加坡的盛大資產管理公司，便成為陳天橋的主要投資工具。盛大遊戲官方的資料顯示，陳天橋的投資涵蓋上市股票、私募股權及房地產。