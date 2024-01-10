台灣大選前夕 中國駐美大使：北京對台獨沒妥協餘地

在台灣總統大選前夕，北京動作頻頻，中國駐美大使謝鋒在周二（9 日）表示，對那些不承認自己是中國人的台獨分子，北京沒有妥協的餘地。

據《財聯社》報導，謝鋒周二在中美建交 45 周年研討會上發表視訊演說，他指出，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題。沒有人比中方更珍視台海和平穩定，但台獨與台海和平水火不容，對於那些數典忘祖、不承認自己是中國人的台獨分子，中國政府沒有妥協的餘地。

謝鋒說，美方應以實際行動遵守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，將美國領導人不支持台獨、不尋求把台灣視為遏制中國工具的表態落到實處，與中方共同維護台海和平穩定和中美關係大局。

此外，謝鋒表示，分歧差異更不應該成為阻隔中美交流合作的攔路虎。美方經常談的一個詞是「競爭」。現代社會競爭普遍存在，但競爭應該是講規則的公平競爭，是你追我趕、共同進步的良性競爭，而不是你死我活、零和博弈的惡性競爭，更不能以競爭為名剝奪他國正當發展權益。

謝鋒說，國家與國家的競爭應該是「田徑賽」，而不是「拳擊賽」。如果要競爭，那就正向比，看誰能把各自國家治理得更好，誰能為地區和世界貢獻穩定與繁榮。

台灣即將在周六舉行總統大選，近日北京不斷出招，中國商務部周二預告，有關部門正在研究進一步採取中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）早收清單中的農漁、機械、汽車零配件等產品關稅減讓等措施。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員龔祥生表示，雖然兩岸相互依存度高，且長期以來存在不平衡結構性現象，但中共選擇於大選前宣布取消 ECFA 早收清單項目，其政治介入意圖明顯，企圖將兩岸經貿往來障礙歸責於民進黨政府。