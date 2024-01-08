〈焦點股〉CES展聚焦AI PC 電子五哥齊漲 緯創、仁寶漲勢最強

台股大盤指數今 (8) 日站回萬六，電子五哥齊漲，其中緯創 (3231-TW) 及仁寶 (2324-TW) 漲勢最強勁，皆漲逾 1%，成交量也都超過 2.5 萬張，廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW) 與和碩 (4938-TW) 同樣有表現。電子五哥也將於本周公布 12 月營收，以及最新展望。

緯創今日開低走高，最高漲至 95.4 元，漲幅約 1.18%，成交量 2.7 萬張；仁寶表現最亮眼，開高走高，漲幅 1.62%，成交量 2.9 萬張；英業達漲幅 0.98%，成交量也有 2.5 萬張；廣達則小漲 0.23%，和碩同樣小漲 0.36%。

2024 CES 消費電子展將於明日 (9 日) 正式登場，AI PC 是今年 CES 最大的展場亮點，法人認為，激勵電子五哥今日股價表現。

觀察三大法人籌碼動向，緯創已遭連續倒貨 4 日，賣超 6.5 萬張，其中又以外資調節最多；仁寶則遭連 3 賣，三大法人合計賣超 1.5 萬張；英業達同遭連 4 賣，三大法人提款 3.1 萬張，外資賣超最多；三大法人上周四 (4 日) 則買超廣達 6104 張後，於周五 (5 日) 再賣超 928 張；和碩則是三大法人唯一連續買超的電子五哥，已經連 9 買。

另外，電子五哥將於本週陸續公布去年 12 月營收財報，屆時將釋出 2024 年最新展望，市場也關心電子五哥分別在 AI、AI PC 上的布局。