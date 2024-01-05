驚!! 債券ETF 00751B長抱4年多的結果?

去年以來，投資市場最熱門話題之一，就是在台灣發行的債券 ETF 規模自 1.21 兆元大幅成長至逾 2 兆元，一年暴增 8 千億元新台幣，創下歷史紀錄！

大華國際投顧阮蕙慈表示，有不少「存股族」轉而存債券 ETF。現在市場上普遍認為美國聯準會（FED）已經停止升息，今年第一季就有啟動降息的機會，不僅可以領債息、更可以賺到債券價格上漲的資本利得，是送分題！

但真的是送分題嗎？基本上，在 FED 開始降息之前買進債券，確實是勝率偏高的投資方式之一，買進並不是問題，而關鍵是在「賣出的時機」！

大華國際投顧阮蕙慈分享，以下是一位退休族阿姨（以下簡稱阿姨）真實發生的投資經歷，並且提供了詳細價位以及配息紀錄，給我們精算並且深入訪談，同意分享其經驗，希望能幫助到更多投資人。

阿姨是在 2019 年 7 月 19 日買進 00751B 這一檔債券 ETF（全名：元大 20 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金），買進價格是 45.7 元，持有至今將近四年半的時間。

00751B 屬於高信用評等的公司債，殖利率比美國政府公債還要更高，且信用評等為投資等級，違約風險是所有公司債當中相對低的。阿姨在持有的四年又五個多月期間內，持續有領取配息（該 ETF 屬於每季配息，共 18 次配息累計有 7.14 元），持有期間也無買賣進出交易。

按照以上具有高息、中長期持有的條件下，感覺就是送分題！似乎一定會賺不少錢，對不對？

不對！事實上阿姨到目前為止持有這麼久，含息的總報酬率是負 6.9%，是虧損的！

你知道問題出在哪裡嗎？今晚資深分析師阮蕙慈發布的最新 Youtube 影片，一起來分析這個案例！

金融阮實力 Youtube 頻道 ETF 751B 長抱四年多的結果…?

文章來源：大華國際投顧 – 阮蕙慈分析師

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險